Crianças são detidas novamente após roubo em São Mateus

Enquanto a PetroCity Portos aguarda a liberação da licença ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente para avançar no Centro Portuário de São Mateus, o projeto de corredor logístico da empresa ganha repercussão nacional, sendo citado pelo próprio ministro Tarcísio Gomes de Freitas ao participar de uma grande entrevista numa live comemorativa aos 80 anos da Revista Ferroviária.

O ministro falou muito sobre os projetos relacionados à ampliação e modernização da malha ferroviária brasileira, como uma das partes mais importantes da melhoria da infraestrutura de transportes brasileira, muito concentrada no modal rodoviário, como questionam especialistas e é admitido pelo próprio Governo.

Tarcisio defendeu a implantação do modelo de autorização de construção e operação de ferrovias, conforme prevê o PLS 261/2018, de autoria do senador José Serra (SP) e parado há quase um ano no gabinete do relator, senador Jean Paul Prates (PT-RN).

“O caminho é abrir a porta para o mercado privado e fazer com que aquele investidor que quer tomar um risco de engenharia possa fazer seu empreendimento com a vantagem da autorização, dar um tempo muito maior de contrato, que permite a mitigação dos riscos de demanda, dá uma liberdade maior tarifária, maior poder sobre a utilização da via, sem a questão da reversibilidade de bens. Ou seja, os benefícios praticamente de uma ferrovia privada”, salientou o ministro

REFERÊNCIA

O ministro Tarcísio entrou direto no tema tratado no PLS 261/2018, projetando o futuro das ferrovias no Brasil: “E tem também a questão da auto-regulação. Provavelmente, o que a gente vai ver no Brasil são operadores privados, ferrovias privadas, funcionando com auto-regulação. Isso é uma coisa muito sustentável e deve ganhar corpo na utilização de segmentos que podem ser demobilizados e mais na frente se tornando no sistema da autorização shortlines e, talvez, algum sistema aí de ferrovias que liguem a portos”.

Foi nesse ponto que o ministro da Infraestrutura abordou o projeto da PetroCity: “Por exemplo, foi apresentado aqui no Minfra o projeto da PetroCity, em São Mateus(ES), onde vamos ter um grande terminal privado e a intenção do investidor é agregar a isso com uma ferrovia autorizada. Então, são esses três pilares que estamos trabalhando: além da prorrogação da malha paulista, das duas da Vale, da FCA e da MRS, a gente mais na frente deve discutir também a chamada malha suja “.

“Shortlines”, segundo o consultor Cláudio Frischtak, do International Growth Center (London School of Economics) e da Inter B Consultoria, é um conceito de ferrovias dos Estados Unidos, onde operam em caráter privado e com maior liberdade regulatória, “após o Stggers Rail Act de 1980, que viabilizou um surto de investimentos, com ganhos de produtividade e redução de tarifas”.

Segundo o consultor, em 2018 pelo menos 602 “shortlines” estavam em operação, com extensão de 47,5 mil milhas (aproximadamente 80 mil quilômetros), correspondendo a 29% do total da malha ferroviária norte-americana, sendo responsáveis por 24% dos investimentos no setor. Um em cada cinco vagões nos Estados Unidos são movidos por operações nesse modelo, servindo a cerca de 10 mil clientes e auferindo receitas de US$ 4,64 bilhões (mais R$ 23 bilhões).

A FERROVIA DA PETROCITY

A Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo é um projeto que a PetroCity desenvolve paralelamente ao Centro Portuário de São Mateus, a ser construído em Urussuquara, já com todas as autorizações e licenças federais concedidas, inclusive assinatura do contrato de autorização pelo ministro Tarcisio Freitas.

De acordo com o presidente da PetroCity, José Roberto Barbosa da Silva, a EFMES será construída em duas etapas: na primeira, ligará o Vale do Aço, em Ipatinga, ao novo porto em São Mateus, correndo paralela à BR 381, que está sendo duplicada de Belo Horizonte até Governador Valadares e tem movimentos para ser também até São Mateus, onde ela começa.

Na segunda, a ferrovia avançará até Sete Lagoas (MG), contornando a Serra do Tigre, conforme o projeto que já vem sendo apresentado pela empresa em reuniões no Espírito Santo e Minas Gerais, onde as lideranças políticas e empresariais se empolgaram com a ideia.

Nesta semana, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), entusiasta desses projetos do porto e da ferrovia no Norte do Estado, divulgou uma nota comentando a fala do ministro: “Temos esperança neste projeto da PetroCity, do Porto em São Mateus e da ferrovia ligando o porto a Mias Gerais. Temos fé em Deus e confiamos na ideia”.

A EFMES terá cinco entrepostos de coleta e armazenagem de cargas para exportação e importação e o primeiro deles está projetado para Barra de São Francisco, onde Enivaldo pretende que seja instalado, também, um porto seco alfandegado.