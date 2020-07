Crianças pulam do terceiro andar de prédio em chamas; vídeo

Incêndio ocorreu em Grenoble, no sudeste da França. Crianças estavam sozinhas e tiveram que contar com a ajuda de destemunhas durante o salto

Um incêndio que ocorreu em um prédio localizado em Grenoble, no sudeste da França, obrigou duas crianças de 3 e 10 anos a saltar pelas janelas de uma altura de 12 metros. As crianças foram apanhados por um grupo de adultos que estavam localizados em frente ao prédio em chamas .

Um vídeo filmado de um outro prédio residencial registrou o momento de tensão e foi divulgado pelo jornal regional Le Dauphiné Libéré. As imagens mostram o momento exato em que as crianças saltam.

Em um gesto heróico, a criança de 10 anos segura a mais nova, de 3 anos, pelas roupas antes de soltá-la. Testemunhas que estavam no térreo do prédio conseguiram segurar a criança. A criança mais velha saltou logo em seguida.

Das janelas do apartamento saía uma espessa cortina de fumaça . É possível ouvir moradores gritando com medo do que poderia acontecer com as crianças.

O Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência disse que as crianças ficaram ilesas de forma milagrosa, segundo a AFP. Os dois foram hospitalizados por inalação de fumaça, junto com outras 17 pessoas que estavam no edifício.

As testemunhas que salvaram as crianças ficaram feridas e foram levadas às pressas para um hospital com fraturas no antebraço.

O paradeiro dos pais das crianças no momento do incêndio e as causas do fogo ainda são desconhecidas.