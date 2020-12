Crianças no Natal: como incluir os filhos nas preparações dos presentes

Reprodução: Alto Astral Crianas no Natal: como incluir os filhos nas preparaes dos presentes

O Natal tem um gostinho especial para a família toda, né? Mas, durante a infância, a magia dessa época do ano é ainda mais especial e aguardada. Por isso, uma boa ideia para entreter os seus filhos desde já e, até mesmo, elevar a autoestima deles, é incluí-los na preparação das festividades. A melhor parte é que as crianças podem ajudar no Natal de maneiras que você nem imagina – com uma dose extra de criatividade e diversão. Aproveite!

Dicas para as crianças participarem da organização do Natal

Foto: Shutterstock

Escolha dos presentes

Dependendo da idade da criança, sua criatividade pode resultar em ideias incríveis para presentear os amigos e parentes próximos no Natal. Isso porque os pequenos costumam ter uma visão diferente dos adultos e adoram sentir que fazem parte dos planos da família. Além disso, essa é uma maneira de já entrar no clima das festas de fim de ano. Vale lembrar que, em tempos de pandemia, o ideal é priorizar as compras online .

Embrulhos

Mãozinhas extras na hora de embrulhar os presentes nunca são demais, certo? Sendo assim, a dica é pedir a ajuda das crianças para segurar os itens, cortar o papel de presente, fazer um lacinho… Lembre-se de que, mais importante que o resultado final, é o carinho colocado na preparação. Afinal de contas, vocês terão experienciado um momento incrível de união.

Itens personalizados

Uma boa dica para inovar nos embrulhos dos presentes é, ao invés de escrever o nome do presenteado em cada embalagem, colar uma foto especial dele(a). A criança ficará feliz em ajudar na preparação do Natal e poderá auxiliar na escolha das imagens. E, na data, a pessoa saberá reconhecer imediatamente seu presente.

Cartões natalinos

A maioria das crianças adora fazer desenhos ou rabiscos em folhas de papel. Que tal aproveitar essa habilidade para presentear os familiares com cartões de Natal? Permita que o pequeno solte a criatividade e faça a lembrancinha como bem entender. O presenteado com certeza irá adorar.

Momento da entrega

Não é apenas receber presentes que entretêm as crianças . Entregá-los também é uma forma de deixá-los felizes no Natal. No dia das comemorações, você pode pedir para que elas fiquem responsáveis por isso, fazendo com que se sintam incluídas e pertencentes. Boas festas!

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha