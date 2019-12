Crianças gastam R$ 2 mil em brinquedos e mãe só descobre quando compra chega

Veronica Estell, de 26 anos, ficou muito surpresa ao receber uma caixa com brinquedos em sua casa, no Michigan, Estados Unidos, . Ela não havia comprado nada pela internet achou que fosse presentes de parentes para os filhos, Aryss e Cameron, de seis e quatro anos, respectivamente. Até que ela descobriu a verdade: as crianças fizeram a compra.

A mãe explica que os filhos escolheram os “presentes de Natal adiantados” pela Amazon usando a assistente de voz. Como o cartão de crédito dela estava salvo, a compra foi paga e entrege de forma automática. No total, os brinquedos custaram 700 dólares (cerca de R$ 2.870).

Em um vídeo no Facebook é possível assistir Veronica confrontando os filhos: “Como vocês não me compraram nada?”, brinca ela. Ela também escreve na legenda que só descobriu a “fraude” porque a filha mais velha chamou o irmão gritando “Cam, nossa compra chegou!”.

Ao Daily Mail Veronica conta que não desconfiou dos filhos porque o pacote não tinha nome. Então, ela achou que fosse da avó deles, que mora no Texas, Estados Unidos. Quando Aryss “se entregou” falando que a compra que ela tinha feito com o irmão chegou, ela entendeu.

“Perguntei ‘Vocês pediram tudo isso?’ e ela me respondeu bem confiante “Sim, nós pedimos para a Alexa [assistente de voz da Amazon] e ela nos mandou. Eles compraram bonecas LOL, a Casa dos Sonhos da Barbie, algumas bonecas Barbie, bonecos do PJ Masks, além de um pacote com 48 pilhas. Tudo custou 400 dólares (R$ 1640). Eles ainda compraram algumas coisas em promoção no site, mas consegui cancelar a compra antes que fosse enviada”, conta.

Depois da confusão, a mãe disse que iria contar para o pai das crianças e elas ficaram de castigo. Ela ainda brincou que eles seriam “presos por fraude no cartão de crédito”.

Os internautas que assistiram o vídeo acharam o caso hilário, muitos ainda comentaram para Veronica deixar as crianças ficar com os brinquedos . “Eles fizeram as compras de Natal, o que significa que salvaram você de ter que comprar tudo isso. Embrulhe tudo e deixe embaixo da árvore. Espero que eles tenham recebido tudo o que queiram”, disse um.

“Eles podem ficar com as compras? Eu queria ter dinheiro para mandar para você só para que eles possam ficar com os presentes”, brincou outra. “Isso é tão a cara do meu filho. Precisarei esconder todos os meus cartões”, escreveu uma terceira. Alguns estranharam o fato da mãe não ter notado a compra: “Como você não percebeu uma compra de 700 dólares na sua fatura?”.