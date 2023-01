‘Crianças em pele e osso’, diz Guajajara sobre indígenas em Roraima

Condisi-YY/Divulgação – 21.01.2023 Crianças são as mais afetadas por doenças na Terra Indígena Yanomami

A Ministra dos Povos Indígenas , Sônia Guajajara , afirmou no início da tarde deste sábado (21) que crianças da comunidade Yanomami foram encontradas em “pele e osso” pelos agentes do Ministério da Saúde em Roraima . A declaração foi após a visita a Casa de Saúde Indígena Yanomami em Boa Vista .

“Encontramos adultos com peso de crianças. E crianças em pele e osso”, afirmou a ministra dos Povos Indígenas.

Guajajara está junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma visita para acompanhar os trabalhos na Terra Indígena Yanomami após o Ministério da Saúde declarar emergência de saúde pública na noite de sexta (20).

A comitiva da presidência faz uma coletiva de imprensa sobre o que foi encontrado na vista à Casai, em Boa Vista, onde são atendidos indígenas Yanomami removidos das comunidades.

Na sexta, Sônia anunciou pelo Twitter que iria acompanhar Lula em uma ação interministerial.

“A pedido do presidente @LulaOficial visitaremos amanhã a Terra Indígena Yanomami para uma ação interministerial de emergência. Nossos parentes Yanomami enfrentam uma crise humanitária e sanitária. É inadmissível ver nossos parente morrerem de desnutrição e fome”, publicou em sua rede social.

Pouco antes ela havia criticado o governo de Jair Bolsonaro (PL) ao ressaltar que, ao longo dos últimos quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome.

“O Ministério dos Povos Indígenas tomará medidas urgentes em torno desta crise humanitária imposta contra nossos povos.”

Um levantamento do Ministério dos Povos Indígenas divulgado nesta sexta-feira (20) aponta que ao menos 99 crianças do da comunidade indígena Yanomami já morreram devedo ao avanço do garimpo ilegal na região.

Segundo a apuração, as mortes foram causadas, na maioria dos casos, por desnutrição , pneumonia e diarreia. As vítimas são crianças de uma quatro anos, os dados são referentes ao 2022.

Há uma estimativa de que, ao menos, 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio , desnutrição e fome no território.

Além das mortes, em 2022 foram confirmados cerca de 11.530 casos de malária no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami , que estão distribuídos entre 37 Polos Base. As faixas etárias mais afetadas são de pessoas de 50 anos, seguido de jovens de 18 a 49 e crianças de 5 a 11 anos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política