Criança senta na traseira de caminhão em movimento e quase é atropelada

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra uma criança pegando uma ‘carona’ pendurada na traseira de um caminhão em São Vicente, no litoral de São Paulo. O menino é quase atropelado ao pular do veículo.

O caso aconteceu na Rodovia dos Imigrantes, na Ponte do Mar Pequeno, sentido Praia Grande (SP). O vídeo foi gravado dentro de um carro que estava posicionado logo atrás do caminhão. O motorista precisou frear para não atropelar a criança.

Na gravação, é possível escutar o passageiro do carro, que não foi identificado, chamando atenção do menino. “Baixinho, sai daí. Olha, mano. Calma, freia […]. Baixinho, cuidado aí. Faz isso não, pô. Que dó”, afirmou.

Nas imagens, é possível ver que o menino estava descalço, vestia apenas uma bermuda cinza, e ficou sentado na rabeira do caminhão. Em determinado momento, ele pula, rola no chão e é quase atropelado pelo carro.

Em seguida, o menino levanta e caminha normalmente, em direção a São Vicente (SP). Ele, inclusive, olha para os ocupantes do carro. Os motoristas do veículo e do caminhão, no entanto, param no acostamento.

A Ecovias, concessionária que administra o trecho, confirmou que a ocorrência aconteceu na Rodovia dos Imigrantes. Mas, de acordo com a empresa, por tratar-se de uma situação que não causou nenhum dano relevante ou congestionamento, não houve um registro do caso.

Os Conselhos Tutelares de São Vicente (SP) e Praia Grande (SP) informaram à reportagem que não foram acionados. Neste caso, segundo os órgãos, cabe às testemunhas ligarem para a Polícia Civil ou Militar e segurar a criança até que os agentes cheguem.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e a Polícia Militar (PM) disseram que não há registros de boletim de ocorrência sobre o caso.