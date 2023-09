Criança pede socorro e salva mãe que foi esfaqueada pelo pai

Menino mandou mensagem de socorro para o irmão mais velho após ver o pai dar pelo menos 10 facadas na mãe; vítima está internada

Um menino de 10 anos enviou mensagens de áudio e texto para o irmão mais velho após ver o pai esfaquear a mãe, em São Mateus, na zona leste da capital paulista. Com o pedido de socorro da criança, o irmão foi até a casa da família e encontrou a mãe ensanguentada no sofá. O suspeito de tentativa de feminicídio está foragido.

A ocorrência foi registrada no dia 30 de agosto, no 63° Distrito Policial (Vila Jacuí). As mensagens, divulgadas pela TV Record, mostram o menino desesperado em conversa com o irmão. “Por favor, atende. A mãe tá sangrando. O pai matou ela”, escreveu a criança (veja abaixo).

Em entrevista ao veículo, o irmão contou que desconfiou da criança inicialmente, mas, com a sequência de mensagens e o choro ouvido nos áudios, decidiu ir para a casa da família. “Eu queria que fosse besteira.”

Ele acionou a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no caminho. O irmão chegou antes das autoridades policiais e encontrou sua mãe ferida no sofá da casa.

Hospital

O suspeito das agressões havia fugido. De acordo com o boletim de ocorrência, havia pelo menos 10 golpes de faca. A mulher foi encaminhada para o Hospital Tide Setubal, onde permanece internada.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso é investigado por meio de um inquérito instaurado pelo 32° DP (Itaquera). “A autoridade policial ouviu familiares e testemunhas e realiza diligências para localizar o suspeito.”

A pasta ainda informou que detalhes serão preservados “para garantir autonomia ao trabalho policial”.