Criança morre em acidente em Boa Esperança

Um caminhão que seguia para o interior do município de Boa Esperança tombou deixando uma vítima fatal, na tarde desta terça-feira, 10. O acidente aconteceu na altura do Córrego da Onça.

O Corpo de Bombeiros informou que o veículo perdeu o controle, colidiu contra um barranco e tombou. A vítima se encontra presa embaixo do tanque do veículo. A Prefeitura de Boa Esperança disponibilizou uma retroescavadeira que auxiliar na remoção do veículo e também para retirada do corpo.

A equipe de resgate está no local aguardado a liberação por parte da perícia, para fazer a retirada. A criança (de aproximadamente 11 anos) que estava no banco do carona, ainda não foi identificada.

O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Cristo Rei com suspeita de uma fratura no braço.

(*Correio 9)