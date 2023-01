Criança morre atingida por descarga elétrica durante tempestade

O menino foi atingido no momento em que apertava o botão apara acender a luz do quarto

Um menino de três anos morreu após receber uma descarga elétrica na zona rural de Gonzaga, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar, a criança foi atingida pela descarga no momento em que apertava o botão apara acender a luz do quarto, nessa quarta-feira (11/1). A suspeita é que um raio teria atingido a casa em que a criança estava com a avó, causando a sua morte.

A avó do menino relatou que chovia e relampejava muito no momento em que ele se aproximou do interruptor. Ela então percebeu a forte descarga elétrica que atingiu o garoto. Na hora, o menino gritou e ficou desacordado.