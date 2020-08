Criança morre após receber descarga elétrica ao usar celular carregando

Um menino de 11 anos, identificado como Matheus Macedo Campos, morreu no último domingo (23/8), após receber uma descarga elétrica enquanto usava um celular que estava carregando em sua casa, em Santarém, no Pará.

Segundo as testemunhas, ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

O acidente aconteceu quando o garoto brincava com o aparelho em companhia de quatro primos. No momento do acidente, chovia em Santarém. A cidade registrou cerca de 12 horas de chuva, e durante a madrugada houve registro de raios.

Edimara Caroline Rodrigues, prima de Matheus, relatou que o garoto brincava com os primos na varanda da casa. Ele estava deitado no chão, em cima de uma toalha quando recebeu a descarga elétrica.

(*O Dia)