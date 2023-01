Criança morre afogada ao pular de ponte no ES

Um criança de 12 anos, identificada como Jakson Felipe Alves Miguel, morreu afogada, na tarde de sexta-feira (30), após pular de uma ponte no Centro de Nova Almeida, na Serra. O corpo da vítima ficou desaparecido e só foi encontrado na manhã deste sábado (31). As informações são do Tribuna on line.

A mãe do menino, Luciana Sepulcro Miguel, explicou, muito abalada, que Jackson foi para a ponte escondido e estava no local acompanhado de outras crianças.

Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência por volta das 17h. Segundo informações, o menino havia pulado da ponte e submergido na correnteza.

“A equipe chegou ao local e realizou buscas superficiais, não conseguindo localizar a vítima. A equipe de mergulho foi acionada e, na manhã deste sábado (31), conseguiu encontrar o corpo do menino”.

O Corpo de Bombeiros também lamentou a morte da criança e ressaltou que “o tipo de prática que causou o afogamento da vítima é extremamente perigosa e não recomendada”.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.