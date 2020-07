Criança leva 16 pontos no pescoço após ser atingida por linha de pipa com cerol

Por causa do ferimento, Ketlyn ficou internada durante dois dias no Hospital Infantil de Vitória, mas agora se recupera em casa.

O acidente com Ketlyn não foi o único com linha de pipa nos últimos dias. No dia 6, o motociclista Fábio Marcelino, de 32 anos, e a esposa também ficaram feridos com linha de cerol. Eles tiveram cortes no rosto e nas mãos. Fábio passava de moto no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, quando foi atingido.