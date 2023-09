Criança fratura nariz e tem cortes profundos na testa ao ser atingida por fiação caída de poste

Criança voltava da escola quando sofreu acidente na Serra, Grande Vitória.

Uma menina de sete anos fraturou o nariz e teve dois cortes profundos na testa após ser atingida pela fiação de um poste rompida por um caminhão enquanto voltava da escola na Serra, Grande Vitória. O acidente foi na última segunda-feira, por volta de 17h, no bairro Cascata.

Heloísa Ferreira fazia o mesmo trajeto de todos os dias, depois de sair da van escolar e estava subindo a ladeira para casa quando um caminhão baú bateu na fiação baixa de um poste.

Um dos fios bateu na perna da menina como se fosse um chicote. Com o impacto, a garota foi elevada, caiu no chão e machucou o rosto. Um vídeo gravado momentos após o acidente mostra o fio que atingiu a criança no chão.

“Fiquei desesperada quando olhei no espelho. Agora não estou sentindo dor não. Só quando encosta que sinto dor”, disse Heloísa.

Luana Augusto da silva, tia da menina, contou que viu a sobrinha ferida depois que ela e a irmã ouviram um barulho na rua.

“A gente levantou desesperada. Achou que meu pai tinha batido o carro em outro e quando a gente subiu pra rua e abriu o portão viu que tinha sido o caminhão que tinha arrancado o fio e na hora vi minha sobrinha com a cara ensanguentada”, contou Luana.

Rosane Ferreira, mãe de Heloísa chegava do trabalho quando soube o acidente.

“Ela usa óculos. Podia ter machucado mais e foi profundo o corte nela. Levou três pontos em cada furo na testa”, contou a mãe.

Pelas próximas semanas a criança terá acompanhamento médico e disse que não vê a hora de voltar para a escola.

Segundo moradores, os fios estão mais baixos desde que a concessionária EDP começou a substituir alguns postes antigos por novos na região.

Segundo Luana Augusto, tia da menina atingida pelo fio, a concessionária prometeu retirar os fios após a substituição dos postes, mas não fez.

“Primeiro teve que acontecer o acidente pra eles poderem fazer a retirada do fio”, lamentou a tia de Heloísa.

Ao longo do dia técnicos da EDP e também de empresas de telecomunicações estiveram no bairro para reorganizar parte da fiação no bairro.

A EDP informou que uma equipe da empresa foi à rua logo após o acidente e constatou que um caminhão rompeu um cabo de telefonia, que pertence é de responsabilidade de uma empresa de telecomunicação.

A concessionária lamentou o ocorrido e disse que já notificou todas as empresas para que façam a adequação dos cabos o mais rápido possível.