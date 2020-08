Criança é internada na UTI após ser picada por escorpião em Linhares

.

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, em uma operação integrada com a DP de Ecoporanga, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar (PMES), prendeu um homem de 25 anos suspeito de integrar uma associação criminosa que aplicava o golpe conhecido como “chupa-cabra”, em Montanha. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no último sábado (22), no Centro de Ecoporanga.

Durante a ação foram apreendidos equipamentos utilizados para a prática do golpe. De acordo com o responsável pelo caso, delegado Leonardo Ávila, o crime aconteceu no último dia 16 de agosto. “Assim que tomamos ciência, passamos a investigá-los e identificamos os três envolvidos, que são moradores da cidade de Ecoporanga”, disse.

Segundo o delegado, as investigações da delegacia mostraram que os suspeitos podem ter aplicado esse golpe em outros locais. “Conseguimos informações de que esses indivíduos teriam atuado na cidade de Ipatinga, no Estado de Minas Gerais”, afirmou.

O responsável pela prisão contou como os integrantes da associação criminosa agiam. “Eles implantavam o equipamento conhecido como ‘chupa-cabra’ nos terminais eletrônicos das agências bancárias e, consequentemente, clonavam os cartões dos clientes e se apropriavam dos depósitos efetuados nos caixas eletrônicos. Com essa prisão, conseguimos desarticular essa associação criminosa. Agora, vamos em busca dos outros dois suspeitos para prendê-los”, destacou Leonardo Ávila

O detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.