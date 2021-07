Criança de dois anos se esconde em geladeira para escapar de incêndio em MT

reprodução/Polícia Civil Criança se esconde em geladeira para fugir de incêndio em MT

Uma criança de 2 anos se escondeu dentro de uma geladeira para escapar de um incêndio em Cuiabá, no Mato Grosso, na madrugada da última sexta-feira, 09. O menino havia sido deixado sozinho em casa pela mãe e foi resgatado pelos vizinhos. A mulher foi presa.

Moradores que perceberam as chamas na casa usaram baldes com água para conter o fogo. Eles teriam ouvido a criança pedir socorro. Ao entrarem na casa, encontraram o menino na gaveta da geladeira. Ele não se feriu.

Segundo a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Polícia Civil, a mãe da criança havia ido a uma festa e deixou o filho dormindo sozinho em casa. Os agentes acreditam que um curto-circuito no ventilador tenha provocado o incêndio. A mulher foi presa e o menino garoto está sob a guarda do Conselho Tutelar. Nesta segunda-feira, 12, os vizinhos e familiares da criança devem prestar depoimento.

– Com informações de UOL.