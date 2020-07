Criança de 8 anos usada para vender drogas em São Mateus

A criança contou aos policiais que estava na casa para cuidar de crianças, mas também vendida drogas.

Policiais militares descobriram uma boca de fumo (local de venda de drogas) na Rua da Conquista, no Bairro Aroeira, em São Mateus neste sábado (04), durante uma operação na qual avistaram uma menina de oito anos entregando droga para um comprador, que foi detido.

Ao avistar os policiais a criança entrou na casa e ainda teve tempo de retirar de um buraco no quintal, drogas que estavam enterradas, e que seriam do marido da irmã que não estava em casa naquele momento. O tio também não foi encontrado já que estava no trabalho em uma empresa no mesmo bairro, mas que fugiu durante a operação policial.

Durante as buscas na residência os policiais apreenderam uma sacola contendo 17 pedras de crack, 22 buchas de maconha, um pino de cocaína. Balança de precisão usada para pesar a droga, e a quantia de R$ 1.260,00 em espécie.

A menor apreendida disse que reside na casa há alguns dias para auxiliar a irmã no cuidado com a casa e as crianças. Confessou ainda que era encarregada de vender a droga na porta de casa quando seus tios não estivessem. O que chamou a atenção dos policiais é que no momento que se encontravam na casa alguém telefonou para o traficante, tio da criança detida, que estava no trabalho.

Quando os policiais chegaram na empresa o traficante já havia fugido e abandonado no local uma mochila com odor de maconha. Todos celulares da casa também foram apreendidos e entregues à Polícia Civil.