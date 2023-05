Criança de 8 anos é encontrada morta embaixo de trator

Ela estava no trator com os pais, enquanto eles trabalhavam em uma propriedade rural, quando o veículo capotou na tarde deste sábado (20/5)

Uma criança de 8 anos morreu após um trator capotar na tarde deste sábado (20/5) em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente, segundo os bombeiros voluntários do município.

O caso ocorreu por volta das 15h na Comunidade de Linha Alvorada, no interior do município. De acordo com a equipe, os três estavam no veículo, trabalhando em uma propriedade rural, quando ele capotou. A menina, de 8 anos, foi encontrada já sem vida embaixo da máquina agrícola.

Ainda segundo os bombeiros voluntários, os pais da criança também ficaram feridos no acidente. O homem de 40 anos foi encontrado com as pernas presas ao veículo e, com o auxílio do helicóptero do Serviço AeroPolicial de Fronteira (SAER-FRON), foi encaminhado ao hospital em estado grave.