Criança de 7 anos é atropelada por caminhão e morre no ES

Segundo o motorista do veículo, ele reduziu a velocidade ao perceber que se tratava de uma escola, mas não viu que o caminhão havia batido no guidom da bicicleta jogando a criança para debaixo do veículo.

O acidente aconteceu no bairro Pinheirinhos, na saída do município, em direção a cidade de Montanha. A criança morreu no local.

O motorista do caminhão não permaneceu no local do acidente, segundo a Polícia, por ter medo de represálias da população. Ele foi até a delegacia, prestou depoimento, e foi autuado por homicídio culposo.

Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista foi liberado após o depoimento.