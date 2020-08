Criança de 5 anos encontra corpo da mãe assassinada dentro de casa

Funcionários da limpeza encontraram restos mortais em uma sacola. Segundo a polícia, o feto estaria no final da gestação

A polícia vai investigar quem foi o responsável pelo abandono do corpo de um bebê na lixeira de um banheiro na noite dessa quinta-feira (6) em um hipermercado que fica em um shopping de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o gerente contou que funcionários dos serviços gerais realizavam a limpeza quando, ao retirar o lixo do banheiro masculino para pessoas com deficiência, encontraram uma sacola com algo que se parecia com o corpo de um bebê. A polícia foi acionada e constatou que era um feto no estágio final de gestação.

Uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que não havia sinais de violência e que ele possivelmente teria poucas horas de nascimento ou aborto. O corpo estava enrolado em um saco plástico e uma fronha.

Ainda segundo a PM, câmeras de segurança podem ajudar os investigadores a descobrir quem foi o responsável pelo crime. Uma delas faz imagens de todo o corredor de entrada do banheiro.

Nesta sexta-feira (7), a Polícia Civil informou que instaurou inquérito sobre o caso e os levantamentos iniciais já estão em andamento.

(*Informações Estado de Minas)