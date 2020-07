Criança de 4 anos morre afogada em córrego na região noroeste do ES

.

Uma operação integrada envolvendo a participação de policiais do 5º Batalhão e da 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil foi realizada, na manhã desta quinta feira (09), com o objetivo de cumprir o mandado de prisão do criminoso atualmente mais procurado da região da AISP/5, área Integrada de Segurança composta pelos municípios de Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão.

O alvo da operação se encontrava com dois mandados de prisão por homicídio e um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Além dos mandados, homem é investigado por outros homicídios e confrontos armados entre organizações criminosas rivais que disputavam o tráfico de drogas na região da Vila do Riacho, em Aracruz.

Mediante informações trabalhadas por semanas pela Inteligência do 5°BPM e da 13ªDR, foi possível planejar e executar a operação que contou com a presença de policiais de delegacias especializadas e grupamentos especializados da Polícia Militar e Polícia Civil. Em vista da extensão territorial, sensibilidade da área, histórico de fugas do alvo e segurança de pessoas inocentes residentes no local, foi necessário o emprego de aproximadamente 35 policiais em 10 viaturas.

Na primeira ação policial de tentativa de captura, realizada em uma fazenda localizada em Baixo Quartel, Linhares, o procurado da justiça inicialmente conseguiu empreender fuga por uma região de pasto e mata. No entanto, por intermédio de um cerco policial, informações da inteligência e perseverança das equipes, cerca de duas horas depois foi possível a captura na área rural de Regência, Linhares, quando estava a bordo de um veículo, cujo condutor dava fuga a ele para a Vila do Riacho, em Aracruz.

De posse de informações que o capturado possuía uma arma de fogo, diligências realizadas foram capazes de levar a Polícia a apreender na Barra do Riacho um revólver calibre 38 e três munições. Tal armamento será alvo da Perícia, pois se acredita que pode ter sido utilizada em outros homicídios registrados na região.

O homem detido e o motorista do veículo que deu fuga a ele, juntamente com a arma de fogo apreendida, foram conduzidos para a 13ª Delegacia Regional, à presença da autoridade policial.

O comandante do 5º BPM, tenente-coronel Claudio Silva e o delegado chefe da 13ªDR, Nilton Abdal, registraram a importância desta prisão, como resposta firme e eficiente do Estado a necessidade da população de Aracruz e região.