Criança de 4 anos é esquecida dentro de ônibus escolar por mais de três horas no ES

Os pais deixaram o filho no transporte em Linhares, Norte do Espírito Santo, e horas depois receberam ligação da escola explicando que o menino tinha sido esquecido no veículo. Polícia Civil e Secretaria de Educação da cidade investigam o caso.

Uma criança de 4 anos com deficiência foi esquecida dentro de um ônibus escolar fechado por mais de três horas em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (12). Os pais do menino fizeram um boletim de ocorrência e a Polícia Civil e a Secretaria de Educação do município investigam o caso.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, os pais levaram o filho até o ônibus no bairro Pontal do Ipiranga, onde estavam o motorista e a monitora.

Mas, por volta das 10h30 receberam uma ligação da escola dizendo que o menino foi esquecido dentro do veículo. Silenilda Pereira dos Santos, mãe do menino, contou que o filho com ficou sozinho das 7h até às 10h. “Como o ônibus tem monitora, a obrigação da monitora é conferir cada criança que entra e sai. Porque talvez alguma pode acabar ficando dormindo no ônibus. Então ela falhou e o motorista também. Meu filho é especial e ficou esse tanto de tempo trancado, com esse sol quente, com esse calor”, relatou a dona de casa.

Os pais relataram que depois de ter sido tirada do ônibus, a criança ainda foi levada para a escola. Mas um laudo médico apontou que o menino apresentou sonolência extrema e vermelhidão nos olhos e precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Pontal do Ipiranga.

Depois do atendimento, o menino foi liberado para casa. A família afirmou que pretende acionar o conselho tutelar, além de buscar atendimento psicológico e tirar a criança da escola.

A Prefeitura de Linhares disse que solicitou à empresa responsável pelo transporte escolar a imediata apuração do caso e garantiu que vai adotar todas as medidas administrativas cabíveis.