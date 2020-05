Criança de 2 anos morre afogada em poço no interior do Norte do ES

Suspeito exigia dinheiro para não vazar vídeos íntimos Um jovem de Colatina foi preso em flagrante em Belo Horizonte (MG), suspeito de extorquir vítimas sob ameaça de vazar vídeos íntimos. As informações são do G1. De acordo com a polícia, o suspeito é um geólogo, de 26 anos, que se passava por ‘sugar daddy” – homens geralmente mais velhos que se relacionam com mulheres mais jovens em troca de benefícios financeiros – e procurava vítimas em sites para pessoas que buscam esse tipo de relacionamento.

“Ele buscava vítimas bonitas, com número elevado de seguidores nas redes sociais, geralmente modelos, pessoas que têm uma rede social bastante ativa”, disse o delegado Vinícius Dias.

O jovem dizia ser empresário ou funcionário de uma grande empresa. Segundo a apuração da Polícia Civil, o suspeito trabalha em uma empresa de mineração e viaja todo o país, buscando vítimas em outros estados.

De acordo com as investigações, o geólogo filmava as mulheres durante as relações sexuais e, quando a ‘sugar baby’ questionava que ele não havia feito o pagamento combinado, o suspeito revelava o golpe e passava a exigir dinheiro ou mais vídeos íntimos sob a ameaça de divulgar as imagens para a família da vítima ou na internet.

A prisão ocorreu na última segunda-feira (18) após uma vítima, de 24 anos, que não aguentava mais as extorsões, procurar a delegacia. Ela marcou um encontro com o suspeito em um shopping de Belvedere para fazer a entrega da quantia exigida. Após receber o dinheiro, o geólogo foi preso em flagrante.