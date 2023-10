Criança de 2 anos morre afogada após cair em tanque de peixes

De acordo com a Polícia Civil, a menina estava brincando com a irmã. A criança morreu a caminho do hospital.

Uma criança, de 2 anos, morreu afogada, nessa terça-feira (3), após cair em um tanque de peixes na comunidade Gente Feliz, em Paranaíta, a 849 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a menina brincava com a irmã de 4 anos, quando não foi mais vista.

A polícia foi acionada pela direção do hospital relatando que uma criança havia dado entrada na unidade após ter se afogado no tanque. Segundo o hospital, a menina morreu a caminho do local.

Segundo a polícia, a menina estava com a avó e a irmã em casa. A delegada Paula de Fátima Moreira Barbos, responsável pelo caso, disse que as crianças brincavam nos fundos e a avó percebeu que a menina não estava mais lá e a irmã estava sozinha.

“Começou a procurar pela criança e por não ter achado, chamou o tio, que decidiu procurar perto do reservatório de peixes e encontrou o corpo da criança”, disse.

A delega informou que as pessoas serão ouvidas e uma psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) vai fazer a escuta com a irmã.

O caso é investigado pela Polícia Civil.