Criança de 2 anos esquecida em van é encontrada morta em dia de calor intenso

Motorista da van e auxiliar serão ouvidos pela polícia

Na manhã desta terça-feira (14), uma tragédia ocorreu na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, quando uma criança de dois anos foi esquecida dentro de uma van escolar. O motorista encontrou o menino à tarde no veículo e o conduziu ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, por volta das 16h20, infelizmente já sem vida.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE) informou que a tarde foi marcada por um intenso calor, com temperaturas médias de 37,3°C e um índice de umidade relativa do ar próximo a 21%. Nesse contexto, a Defesa Civil havia decretado estado de alerta na capital.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o condutor chegou ao hospital com o corpo da criança. Durante a manhã, o menino deveria ter sido levado para a escola, mas, lamentavelmente, não foi entregue no local. À tarde, o motorista percebeu a presença do garoto no veículo, já sem sinais vitais, levantando a suspeita de que o calor extremo possa ter contribuído para a fatalidade.

A auxiliar do motorista também será interrogada sobre o incidente. O caso foi apresentado no 39º Distrito Policial, e laudos médicos serão aguardados para confirmar as causas do trágico falecimento. Os familiares da criança foram chamados ao hospital para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.