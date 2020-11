Criança de 11 anos é resgatada após cair em poço de 12 metros de profundidade

Foto: Corpo de Bombeiros Equipes do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos e Jacareí

Uma criança de 11 anos foi resgatada de um poço de aproximadamente 12 metros de profundidade. De acordo com informaçõe do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos e Jacareí, a vítima estava andando ao redor de uma piscina quando caiu no local.

O travalho de resgate da criança precisou do apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo. “Utilizando técnicas de salvamento, as equipes conseguiram retirar a criança de dentro do poço com várias escoriações, mas consciente, orientada e aliviada por sua retirada”, explica nota à imprensa dos Bombeiros.

Posteriormente, a criança foi transportada pelo helicóptero para o hospital em São José dos Campos. Participaram da ocorrência quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, dez bombeiros, um médico e dois enfermeiros.