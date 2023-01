Criança de 10 anos morre baleada na  véspera da festa de aniversário

Reprodução – 26.01.2023 Rafaelly iria comemorar o aniversário de10 anos no próximo sábado (28)

Uma criança de 10 anos morreu após ser atingida por um tiro de fúzil na Baixada Fluminense , no Rio de Janeiro , na noite desta quarta-feira (25). Rafaelly da Rocha Vieira , que havia completado 10 anos na última sexta (20), iria festejar a data com a família no próximo sábado (28).

Após ser vítima da bala perdida, a criança, ainda, chegou a ser levada com vida para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Em uma entrevista ao jornal Bom Dia Rio , da TV Globo , a madrinha de Rafaelly desabafou dizendo: “Temos que parar de normalizar crianças morrendo no nosso estado”, disse Elza Alaíde Menezes.

O crime

O episódio ocorreu na rua Doutor Monteiro de Barros, em São João de Meriti, por volta das 19h30. Segundo moradores, homens encapuzados invadiram a rua em que Rafaelly brincava com outras crianças e começaram a disparar. Infelizmente a menina foi atingida por uma bala perdida, na altura do tórax.

Vizinhos disseram que houve “corre-corre” durante os disparos. Os marginais fugiram do local e ninguém foi preso.

“Ao ouvir os disparos, vem descendo a mãe dela fortemente gritando: ‘Minha filha, minha filha’. Vimos que foi a pequena Rafaelly, que tinha sido atingida e estava caída no chão. A gente não sabe quem foram os autores dos disparos nem para quem tinha sido. Sei que eles entraram em uma rua que tem muita criança, não estamos acostumados com isso. Atirando a esmo”, disse Luiz Claudio da Silva, um dos moradores da área.

“A rua estava cheia, todo mundo conversando, as crianças brincando. Do nada só ouvimos os disparos e o corre-corre, só vi pegando ela do chão e colocando no colo”, narrou Carolaine Esteves, outra vizinha de Rafaelly.

Na manhã desta quinta (26), moradores iniciaram um protesto por volta das 7h no local em que ocorreu o crime. Eles atearam fogo a caixotes de madeira e pediam justiça pela morte da criança de 10 anos.

