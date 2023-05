Criança com surdez volta a ouvir após cuidado de pais adotivos

Menina que tinha deficiência auditiva nos dois ouvidos escutou o aspirador de pó em casa com apenas três semanas de tratamento

Uma menina recém-nascida que não escutava dos dois ouvidos passou a ouvir depois de ser adotada por um casal do Rio de Janeiro. O processo de adoção começou antes dos pais descobrirem que a surdez da menina poderia ser curada.

A menina escutou pela primeira vez quando estava há apenas três semanas na casa dos pais. O primeiro barulho ouvido foi o de um aspirador de pó. “Ela se assustou e chorou. As avós, que estavam cuidando dela no dia, nos ligaram chorando para dar a notícia”, disse a dentista Priscila Hiromi, ao Globo Repórter, da TV Globo, quando o caso veio a público.

Hoje em dia, com quase um ano e meio de idade, a criança escuta perfeitamente. Segundo reportagem do G1, a fonoaudióloga da bebê apontou que o caso decorria de um acúmulo de secreção no canal auditivo, casos assim são causados especialmente em infecções mal-curadas.

Como a menina voltou a ouvir?

Chamada de surdez de condução, esse tipo de surdez não é causada por uma malformação, mas por um entupimento no canal auditivo que impede o som de chegar corretamente ao ouvido interno. Pode ser causada por excesso de cera, por infecções ou por um acúmulo de substâncias como catarro.

Problemas de surdez dessa natureza costumam ser tratados com medicamentos ou, em casos mais graves, com pequenas cirurgias. No caso da família, o tratamento foi com remédios, lavagens de ouvido, tratamentos respiratórios e algumas substituições alimentares para evitar formação e acúmulo de muco.

“A gente fica radiante de vê-la escutando. Ela não ouvia porta batendo, cachorro latindo, nem piscava. Mas muito rápido ela foi aprendendo a escutar. Hoje ouve tudo”, contou a mãe.