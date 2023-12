Criança cai de 3º andar de prédio após ficar sozinha

A irmã mais velha, de 17, estava cuidando da menina, mas teria ido até a vizinha

Uma criança de seis anos sobreviveu após cair do terceiro andar do prédio onde mora no bairro Marilândia, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde desse domingo (3 de dezembro). A menina estava sob os cuidados da irmã mais velha, de 17 anos, que teria ido até a vizinha no momento em que a criança caiu.

De acordo com a Polícia Militar, a vizinha que mora no primeiro andar do prédio, foi a primeira a perceber a queda. Ela contou que ouviu um barulho forte de impacto e, ao olhar pela janela, se deparou com a criança caída no chão, de costas e inconsciente, sem se mexer. Os moradores, imediatamente, acionaram o Samu.

A irmã mais velha da menina disse aos policiais que estava tomando conta da criança, mas teria ido até o apartamento de uma amiga, no andar de baixo, deixando a menina sozinha “por alguns minutos”. Segundo ela, quando retornou ao apartamento, soube que a criança teria subido em uma cama que fica encostada próxima a uma janela e caído.

A menina foi socorrida até o Hospital Santa Casa, em Juiz de Fora, onde está internada para realização de exames de imagem e observação. No hospital, a mãe da criança apareceu e contou ter saído de casa pela manhã para trabalhar, deixando a filha sob responsabilidade da adolescente. A jovem de 17 anos recebeu voz de apreensão por ter cometido um ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz.