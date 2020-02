Crianças do Himaba ganham máscaras, confetes e guloseimas para comemorar Carnaval

O Carnaval já começou para as crianças internadas no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. Nessa quinta-feira (20) e sexta-feira (21) o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) promoveu uma festinha de Carnaval nos setores da Psiquiatria e Pediatria.

A animação tomou conta dos pequenos, que na psiquiatria ganharam máscaras de super-heróis, confetes e algumas guloseimas. As brincadeiras ficaram por conta do grupo Doutores Palhaços ES, formado por voluntários.

Na pediatria, a criançada ganhou máscaras de bichinhos e participou ainda de uma oficina para decorá-las, fazendo o próprio adereço de carnaval com muita purpurina, paetê e cola colorida.

A presidente do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Himaba, Raquel Meneghel Schwanz de Oliveira, falou sobre a satisfação de levar essa diversão para as crianças. “Levamos um pouco de alegria e cores para os pacientes do Himaba. É muito gratificante proporcionar esse momento de descontração para eles, em meio à rotina hospitalar. Com certeza atingimos nosso objetivo ao ver o sorriso de cada um”, afirmou.

O Himaba

Mantido pelo Governo do Estado, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, é administrado desde o dia 6 de novembro de 2019, pelo Instituto Gnosis, por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

