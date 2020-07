Criadores de “Glee” bancarão estudos do filho de Naya Rivera

Reprodução/TheNewYorkTimes Felipe Neto no The New York Times





Felipe Neto fez um vídeo para o “The New York Times”, um dos principais jornais do mundo. Nele, o youtuber brasileiro explicou por que considera Jair Bolsonaro o pior presidente durante o período da pandemia de coronavírus.

Felipe começa o vídeo falando que os americanos se gabam de serem líderes em tudo e afirma que “muitos dizem que Trump é o pior líder de Estado no mundo democrático”. Mas, na opinião do youtuber, Bolsonaro consegue ser ainda pior.

Americans may think no one is handling the coronavirus worse than President Trump. But @felipeneto says President Jair Bolsonaro of Brazil is much, much worse. https://t.co/eb2NctOXDz pic.twitter.com/XyCZxlxqgK — New York Times Opinion (@nytopinion) July 15, 2020





Entre os pontos citados por Felipe Neto, está o fato de o Brasil ser o país onde a Covid-19 mais cresce no mundo. Ele ainda cita o fato de Bolsonaro ter ido a manifestações durante a pandemia e justificar suas saídas com o argumento de que a hidroxicloroquina poderia ter efeitos contra a doença.

Ainda no vídeo, Felipe Neto diz que Bolsonaro pediu para mudar a bula da droga e que o exército tem produzido o remédio. Além disso, ainda segundo Neto, as declarações do presidente não são compatíveis com a gravidade da pandemia.

Por fim, ele ainda cita a amizade entre o presidente brasileiro e Trump como crucial para que ele mantenha sua popularidade no Brasil.

Reações na internet

No Twitter, grande parte dos internautas apoiou as opiniões expressas no vídeo por Felipe Neto. O jornalista da GloboNews, Guga Chacra, elogiou o youtuber: “Vale a pena assistir este vídeo de opinião fantástico do @felipeneto no @nytimes sobre Bolsonaro e a Covid19. Extremamente bem feito e bem editado. E o Felipe é o maior fenômeno da comunicação brasileira em anos. É impressionante o talento dele. Genial”.

“O felipe neto ganhou uma matéria em uma das maiores revistas do MUNDO que é a The New York Times e aproveitou pra fazer um exposed do Bolsonaro com direito a flashback e o caralh* a 4, eu amei?”, disse um internauta. Já outros aproveitaram para alfinetar a esquerda. “Parece que a redação esquerdista finalmente libertou-se de Chico Buarque. Chico perdeu a posição para o Felipe Neto”, disse outro usuário do Twitter.

E, claro, se tratando do Twitter, outros ainda disseram, em tom de humor, que assistiram ao vídeo todo, mesmo não entendendo uma palavra dita por Felipe Neto – que se pronunciou em inglês.

Vale a pena assistir este vídeo de opinião fantástico do @felipeneto no @nytimes sobre Bolsonaro e a Covid19. Extremamente bem feito e bem editado. E o Felipe é o maior fenômeno da comunicação brasileira em anos. É impressionante o talento dele. Genial https://t.co/GbMk7knu2M — Guga Chacra ?????????? (@gugachacra) July 15, 2020





o felipe neto ganhou uma matéria em uma das maiores revistas do MUNDO que é a the new york times e aproveitou pra fazer um exposed do bolsonaro com direito a flashback e o caralho a 4, eu amei??? pic.twitter.com/frRMNNwFWA — thais (@lightjaguar) July 15, 2020





Parece que a redação esquerdista finalmente libertou-se de Chico Buarque. Chico perdeu a posição para o Felipe Neto. — Paulo Eduardo Martins (@PauloMartins10) July 15, 2020





eu assistindo o vídeo inteiro do @felipeneto em inglês,sendo que eu não entendo nada de inglês ?? pic.twitter.com/vGTIlmIvMR — nathally (@natthyxavier13) July 15, 2020