Criadores de Among Us criticam Fortnite por novo modo Impostores

Reprodução Modo Impostores em Fortnite

Os desenvolvedores da Innersloth — responsável por Among Us — criticaram o novo modo Impostores de Fortnite. Lançado na última terça-feira (18), o modo de jogo do Battle Royale usa a mesma gameplay de dedução e conta com um mapa muito parecido com a nave espacial padrão de Among Us. No Twitter, os funcionários do estúdio soltaram algumas indiretas para a Epic Games.

Você viu?

Equipe da InnerSloth alfinetou a Epic Games no Twitter

Pelo tom dos tweets, a equipe de Among Us não ficou nem um pouco feliz com a novidade de Fortnite. “Teria sido muito, muito legal colaborar”, disse a diretora de comunidade da InnerSloth, Victoria Tran. “Tudo bem, as mecânicas do jogo não devem ficar barradas, mas pelo menos usar temas ou terminologias diferentes deixam as coisas mais interessantes”, concluiu.

Enquanto isso, o desenvolvedor Gary Porter dedicou um tempo para apontar as similaridades entre o modo Impostores e Among Us. Ele comparou o mapa de Fortnite com a nave espacial. “Está tudo bem, embora eles tenham ligado a Electrical à Medbay e juntado a Security com a Cafeteria”, brincou Porter.

Outro desenvolvedor da InnerSloth, Calum Underwood chegou a convidar outros criadores de jogos para colaborarem com Among Us. Já o programador Adriel Wallick postou uma história em quadrinhos com enredo sobre roubo de artes online.

O cofundador do estúdio, Marcus Bromander, explicou que a InnerSloth não patenteou as mecânicas de Among Us, mas esperava pelo menos algumas mudanças. “Não acho que isso leve a uma indústria de games saudável. É realmente tão difícil colocar 10% a mais de esforço em incluir o seu próprio estilo no jogo?”, questionou Bromander.

Essa não é a primeira vez que a Epic Games é acusada de plágio. A empresa já chegou a enfrentar processos judiciais por lançar emotes com danças famosas e não creditar os artistas que as criaram.