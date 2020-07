Criada frente em defesa das federações esportivas

.

Debater ações e iniciativas de interesse do esporte capixaba é o objetivo da Frente Parlamentar em Defesa das Federações Esportivas do estado. A proposta do deputado Gandini (Cidadania) foi autorizada pelo Ato 3121/2020, da Mesa Diretora. No Espírito Santo, há 74 federações esportivas; entretanto, apenas 36 delas estão em funcionamento.

Gandini esclareceu os objetivos do novo colegiado: “Vamos debater propostas de políticas públicas de incentivo ao esporte com as federações que representam as diversas modalidades esportivas e propor melhorias para que, após o período de emergência em saúde pública, haja uma retomada do esporte em condições justas e profissionais. Além disso, é importante pensar a retomada do esporte como política pública de promoção de saúde e inclusão social”, ressaltou.

Além de Gandini (Cidadania), assinaram o requerimento de criação do novo colegiado mais nove deputados: Luciano Machado (PV), Coronel Alexandre Quintino (PSL), Dr. Rafael Favatto (Patri), Dr. Emílio Mameri (PSDB), Vandinho Leite (PSDB), Enivaldo dos Anjos (PSD), Renzo Vasconcelos (Progressistas) Alexandre Xambinho (PL) e Marcos Garcia (PV). A frente parlamentar ainda pode receber adesão de outros membros, de acordo com o Regimento Interno da Casa.

O próximo passo a ser dado é a reunião dos deputados para a constituição da frente parlamentar, definindo presidente, secretário-executivo, forma de funcionamento, periodicidade das reuniões, entre outras formalidades.a