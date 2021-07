Cremes para as mãos: essenciais evitar o ressecamento da pele no inverno

Photo by ian dooley on Unsplash Veja nossa seleção de produtos para cuidar das mãos por até R$ 50









Resumo Assim como o rosto, as mãos precisam de atenção e cuidado especial

Expostas ao sol, água, sabonete e agora ao álcool em gel, as mãos estão cada vez mais ressecadas

Além disso, a pele das mãos também sofre com o aparecimento de manchas ao longo da vida

Especialistas ensinam como cuidar da saúde e beleza das mãos, e nós separamos produtos até R$ 50

As mãos estão sempre expostas ao calor, frio, água e várias substâncias todos os dias. O uso de sabonetes, detergentes ou elementos alcoólicos (como o álcool em gel 70%) em excesso destrói camadas de proteção da pele , o que facilita a perca de água e a desidratação e, por fim, o ressecamento excessivo que pode levar a dermatites e ferimentos. Logo, a saúde da pele das mãos merece atenção especial, assim como o rosto, porém com produtos mais espessos e umectantes.

“Com o surto do coronavírus, as pessoas estão usando com muita frequência álcool em gel, além da lavagem constante com sabonetes. Nós médicos recomendamos que após a higienização, a pessoa use algum hidratante específico para as áreas das mãos. Esse hábito evitará possíveis ferimentos e outras lesões de pele”, explica o dermatologista Franklin Verissimo.

Além do uso frequente de álcool em gel , outro motivo em torno da preocupação com as mãos é o envelhecimento da pele desta região, que costuma apresentar manchas, além das rugas, com o passar do tempo. Por isso, a médica Ana Paula Fucci declara que o filtro solar com proteção acima de 30 deve ser aplicado nas mãos com tanta frequência e cuidado quanto no rosto. Ela também indica alguns tratamentos e substâncias específicas para quem deseja fortalecer o cuidado.

Photo by Daiga Ellaby on Unsplash Hidratação e cuidados com as mãos

“Tratamentos com laser e Luz Intensa Pulsada para manchas e melhoria da qualidade da pele; hidratação profunda com ácido hialurônico (revitalização, conhecidos como “skinboosters”); e bioestimuladores de colágeno, para melhoria da textura e resistência da pele, o que ajuda na cobertura de tendões e veias que eventualmente se tornam aparentes.”

Hidratantes

Há algum tempo o mercado de cosméticos está investindo em cuidados especiais para as mãos, com ativos adicionais, como antioxidantes, ácido hialurônico, proteção solar, entre outras opções. “Alguns ativos formam uma espécie de barreira, que ajuda a manter a hidratação da pele, como a glicerina e os óleos vegetais e, entre os óleos, destaco o alto poder de hidratação da manteiga de karité”, explica Franklin. O médico destaca que se a pele estiver muito ressecada é bom optar por fórmulas que tenha um poder de hidratação ainda maior, como as que contém uréia na formulação.

Abaixo, montamos uma galeria especial com alguns cremes para cuidar das suas mãos, custando até R$ 50.