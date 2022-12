Crédito para investimento: veja qual a melhor opção para a sua empresa

Investir na modernização de um negócio nunca é considerado um gasto desnecessário quando há uma estratégia bem desenvolvida para o crescimento da empresa, seja para a compra de máquinas e equipamentos novos ou para investimentos em treinamentos das equipes, por exemplo. Por isso, no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), os empresários contam com o apoio de linhas de crédito específicas para investimento, com recursos provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Com R$ 135 milhões disponíveis para operações, o financiamento apoia as pequenas e médias empresas (PMEs) capixabas. As taxas são as menores do mercado e, no Bandes, os clientes adimplentes contam com um bônus de redução de 1% nos juros para financiamentos destas linhas. O empresariado também pode adquirir fôlego para a aplicação dos recursos, visto que os prazos podem chegar até 10 anos para pagamentos, com carência de até dois anos para as linhas BNDES Finame, e com prazos de até 20 anos para a linha BNDES Automático Investimento.

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, ressaltou que o Banco tem buscado cada vez mais contribuir para viabilizar empreendimentos estratégicos, visando ao desenvolvimento do Espírito Santo e se utilizando de fontes de recursos diversificados. “O Bandes é um dos principais agentes do desenvolvimento do Espírito Santo e o grande financiador da indústria capixaba. Nos últimos meses, o banco recuperou a sua credibilidade junto à sociedade capixaba e as suas operações com o BNDES. Agora, com as linhas BNDES, estamos atuando com operações de linhas de crédito que movimentam a economia estadual e geram postos de trabalho e renda de norte a sul”, frisou Munir Abud.

Diferentemente das linhas de investimento de bancos tradicionais, as linhas de investimento com repasse BNDES são oportunidades únicas para que os empreendedores estaduais diversifiquem as empresas, permitindo o aumento da capacidade produtiva, com novos equipamentos, e acompanhado também da possibilidade de investir em produtos sustentáveis para o meio ambiente, com a aquisição de máquinas que contribuam para a redução de carbono na atmosfera.

“As linhas BNDES proporcionam ao empresariado excelentes condições e prazos alongados para que as empresas possam investir em equipamentos mais eficientes e modernos. Do mesmo modo, o Bandes amplia seu compromisso com a sociedade, promovendo produtos que contribuam para o desenvolvimento do mercado e dos planos de negócios de empreendedores capixabas”, salientou o gerente Comercial e de Relacionamentos do Bandes, Ezequiel Loureiro Nascimento.

A instituição capixaba destacou ainda que o objetivo é fornecer recursos financeiros para o financiamento a médio e longo prazos de programas e projetos capazes de estruturar ações que potencializem diferentes atividades econômicas e o desenvolvimento regionalmente equilibrado no Espírito Santo.