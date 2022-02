Crédito emergencial do Bandes é destaque na Grande Vitória

Dados divulgados pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) colocam os municípios da Grande Vitória em destaque na concessão do crédito da linha emergencial vinculada ao Fundo de Proteção ao Emprego. Desde o início da atuação em Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica, Serra, Fundão e Guarapari, no final do primeiro semestre do ano passado, 201 empresários já contrataram, em capital de giro, mais de R$ 55 milhões em recursos que apoiaram a recuperação econômica e contribuíram para o enfrentamento dos impactos causados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, destacou que o acesso ao crédito da linha faz parte de uma estratégia que traz condições para que os empresários mitiguem os impactos econômicos gerados pelas medidas de isolamento social.

“A linha lançada pelo Governo do Estado é a maior do País. Com a finalidade de recuperação econômica com capital de giro, faz parte de um pacote de medidas socioeconômicas do Governo, com condições facilitadas e dispensa de certidões, o que amplia o leque de empresas que podem acessar os recursos e os direciona exatamente a quem precisa”, ressaltou Abud de Oliveira.

Para pleitear o crédito, o interessado deve acessar o site do Bandes e preencher o formulário de proposta de financiamento. A linha apresenta facilidade de acesso e dispensa algumas certidões. De acordo com a regulamentação do Fundo, as certidões negativas de débitos junto à Fazenda Estadual estão dispensadas, com exceção para os débitos junto à Seguridade Social.

Os recursos do Fundo de Proteção ao Emprego financiam capital de giro com prazo de até 72 meses para pagar, incluídos 12 meses de carência. A linha é considerada sem juros, uma vez que o recurso financiado só tem correção pela taxa Selic. O financiamento contempla projetos de investimento de R$ 31,5 mil até R$ 1 milhão.

Criada como forma de mitigar os impactos econômicos da retração econômica, a linha tem quase 95% dos financiamentos aprovados destinados às empresas capixabas de micro e pequeno portes. O Fundo conta com um aporte de R$ 250 milhões provenientes de recursos do Governo do Estado.

O gerente de Negócios exclusivo para atendimento às empresas da região, Jony Reis, explicou o andamento do crédito na Grande Vitória. “De modo geral, os municípios da Grande Vitória foram os principais afetados economicamente em decorrência da pandemia da Covid-19. Justamente por isso, atendemos uma grande demanda do empresariado da Região Metropolitana que procurava as soluções do Bandes, a fim de manter as portas de seus negócios abertas, prosseguir com a manutenção dos empregos e atenuar os danos causados pela retração econômica. Atualmente, essa é a região com mais operações do Fundo de Proteção ao Emprego, com centenas de empresários capixabas atendidos”, destacou Reis.

Bandes Retomada

Além do Fundo, o banco lançou a linha de crédito Bandes Retomada que é destinada ao apoio de empresas com capital de giro, no valor de até R$ 5 milhões, e prazo total de até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses. Os recursos da linha são destinados para ampliar a disponibilidade de apoio para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas.

A busca por ampliar os recursos disponíveis do Bandes para movimentar a economia capixaba é uma forma do banco contribuir para que os empresários possam realizar novos investimentos e se prepararem para o novo ciclo econômico. Com, aproximadamente, R$ 165 milhões disponíveis, o Bandes pretende impulsionar os empresários capixabas na retomada econômica. Além disso, a linha também vai destinar, pelo menos mínimo, 20% das operações de financiamentos para empresas lideradas por mulheres.

Acesso

Para acesso à linha Bandes Retomada, não é necessária a entrega da proposta de crédito emergencial presencialmente no Bandes. Acesse o site do Bandes no link abaixo e preencha digitalmente a proposta. Além disso, o banco fornece a opção para simulação das condições de contratação da linha de crédito emergencial do Bandes Retomada.

Condições operacionais:

Valor financiável: de R$ 50 mil até R$ 5 milhões

Amortização: 60 meses com carência de até 12 meses

Total: 60 meses

Juros: 0,41% ao mês + Selic

