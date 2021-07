Credit Suisse projeta resultados ambiciosos para Ambev no 2° trimestre de 2021

Fernanda Capelli Credit Suisse projeta resultados ambiciosos para Ambev (ABEV3) no 2° trimestre de 2021

A Credit Suisse afirmou que acredita na força das operações da Ambev (ABEV3) no 2° trimestre de 2021. O banco suíço completou que a empresa de produção de bebidas ainda vai surpreender o mercado financeiro .

O otimismo é fruto do movimento de reabertura econômica do país, que tem influenciado de forma positiva as vendas da companhia.

“Além do carrying de preço vindo do quarto trimestre, podemos listar a melhora do core-plus mix e o ganho de relevância das plataformas digitais BEES/Zé Delivery, que continuam ajudando o top line momentum. O movimento de reabertura também tem influenciado positivamente a Ambev, então começamos a ver maiores vendas de Brahma Chopp e retornáveis”, afirmou o Credit Suisse.

