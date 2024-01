CRE de São Mateus oferta mais de 25 mil vagas em especialidades médicas no último ano

O Centro Regional de Especialidades (CRE) de São Mateus ofertou mais de 25 mil vagas em consultas e tratamentos especializados em 2023, em 25 especialidades disponíveis para a população, entre elas para ortopedia, cardiologia e geriatria. O CRE é referência de atendimento especializado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dos 14 municípios da região norte do Espírito Santo.

A unidade conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos e médicos especialistas. Entre janeiro e dezembro de 2023 foram ofertadas 25.748 consultas no CRE, em 25 especialidades distintas, que resultaram em 20.152 atendimentos. No período, 5.596 pessoas que estavam agendadas faltaram.

O superintendente da Superintendência Regional de Saúde (SRS) em São Mateus, Edilson Monteiro, destacou a importância do investimento do Governo do Estado na contratação de mais médicos e na disponibilidade de vagas para o agendamento de consultas em especialista, que antes só estavam disponíveis na região Metropolitana.

“Ainda existem muitos desafios em relação a regionalização das consultas e exames, mas essa é uma pauta constantemente no Governo do Estado, para que as pessoas tenham acesso ao seu tratamento a consulta ou exame especializado cada vez mais perto de casa”, enfatizou Monteiro.

Para ter acesso aos serviços do CRE de São Mateus, o cidadão deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência, onde será avaliado pelo médico e, caso necessário, encaminhado ao atendimento. Após isso, o usuário é cadastrado na fila da regulação estadual e aguarda uma vaga para ser atendido.

Um dos usuários é o aposentado Jorge Carlos das Dores, de 72 anos, que é acompanhado há três anos pelo urologista do CRE. “Fui ao posto de saúde de Guriri e me transferiram para cá depois que meu exame PSA (exame usado para rastrear câncer e outras doenças na próstata) estava alto. Fui muito bem atendido desde o princípio e recebo um excelente tratamento”, relatou.

A dona de casa Cristina Carneiro Neves, de 47 anos, buscou atendimento no CRE pela primeira vez em janeiro deste ano, após descobrir uma úlcera no estômago. Moradora de Montanha, ela contou que o primeiro passo foi procurar atendimento na Unidade de Saúde do município, que a encaminhou para exame de endoscopia pela Rede Cuidar e para a consulta com o gastroenterologista.

Confira a lista de especialidades disponíveis no CRE de São Mateus

Ortopedia Geral

Urologia Geral

Cardiologia Geral

Pneumologia Geral

Geriatria

Consulta Estomizado

Cardiologia de Risco Cirúrgico

Alergologia Geral

Reumatologia Geral

Dermatologia Geral

Obstetrícia Alto Risco Geral

Ambulatório da Dor

Angiologia Geral

Fonoaudiologia com foco em reabilitação

Gastroenterologia Geral

Proctologista Doenças Inflamatórias Intestinais

Ligadura Elástica de Hemorróidas

Neurologia Adulto

Neurologia Pediatria

Nefrologia Pediatria

Nefrologia Adulto

Mastologia Adulto

Proctologia Geral

Faltas

Das 25,7 mil vagas ofertadas para consultas no CRE de São Mateus em 2023, 5.596 consultas, o que representa mais de 20% do total de vagas, não foram efetivadas porque os usuários agendados faltaram.

Diante do número, o superintendente de saúde Edilson Monteiro enfatizou sobre a importância de os usuários agendados comparecerem às consultas e procedimentos marcados via Sistema Estadual de Regulação. Além de aumentar o tempo de espera de outras pessoas que estão na fila para receber atendimento especializado, o usuário volta para fila e terá que esperar uma nova consulta.

Para lembrar os usuários dos procedimentos agendados, a Secretaria da Saúde (Sesa) envia um SMS com informações sobre a consulta para o paciente, com a data, horário e orientação para a retirada do comprovante de agendamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, que deve ser feita em até cinco dias antes do agendamento.

Para o envio do comunicado, é utilizado o número de telefone cadastrado no sistema da unidade de saúde. Por isso, é muito importante que o usuário mantenha os dados pessoais atualizados.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Luciana Almeida / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]

Assessoria de Comunicação – Superintendência da Regional Norte de Saúde

Luiza Marcondes

Fonte: GOVERNO ES