CRE Central promove ação para medição e entrega gratuita de óculos pelo Programa de Órtese e Prótese Ocular da Sesa

A Região Central de Saúde do Espírito Santo deu início aos atendimentos pelo Programa de Órtese e Prótese Oftalmológica da Secretaria da Saúde (Sesa). Implementado no final de 2023 pela Superintendência Regional de Saúde de Colatina (SRSC), o programa beneficiou, na última sexta-feira (11), 100 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios de Vila Valério, Colatina, Pancas e Baixo Guandu, que estiveram no Centro Regional de Especialidades (CRE) de Colatina para apresentar os exames e escolher o modelo dos óculos.

Após a confecção, os óculos serão entregues ao representante de cada município, que ficará responsável por repassá-los aos pacientes. O tempo médio estimado entre o cadastramento, a medição e a entrega é de 20 a 25 dias, o que garante agilidade no atendimento e acesso rápido ao benefício.

A usuária Cristina de Siqueira, moradora de Baixo Guandu, participou da ação e elogiou a iniciativa. Segundo ela, o atendimento foi excelente e as opções de armação agradaram bastante. “Achei ótimo, muito legal. Encontrei a armação que eu queria. Os óculos são uma necessidade. Então, quando o poder público vê que você precisa e supre essa necessidade, o cidadão fica muito feliz”, afirmou.

Também de Baixo Guandu, Michele Barbosa destacou a rapidez no processo. “Fiz a consulta e, em uma semana, já fui encaminhada para escolher os óculos. Gostei muito da organização e da qualidade do atendimento”, contou.

A superintendente Regional de Saúde de Colatina, Kamila Roldi, reforçou a importância da ação para a população da região. “Essa entrega vai além de um par de óculos: ela representa cuidado, dignidade e acesso à saúde. Com esse programa, a Sesa mostra que é possível promover inclusão e qualidade de vida com ações simples, mas muito significativas”, ressaltou.

Como ter acesso ao Programa na Região Central de Saúde

Para ter acesso ao Programa de Órtese e Prótese Oftalmológica, o paciente deve apresentar a prescrição para o uso de óculos, fornecida por um oftalmologista do SUS e emitida em até um ano. Com a receita em mãos, é necessário procurar a Unidade de Saúde de referência no município com os seguintes documentos:

Cartão do SUS;

Documento de identidade;

Comprovante de residência em nome do paciente (se estiver em nome do cônjuge, anexar certidão de casamento);

Em caso de aluguel ou moradia em casa de terceiros, apresentar declaração simples do proprietário ou declaração emitida pela Unidade de Saúde ou pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras);

Certidão de nascimento e RG do responsável (para menores de idade ou pessoas com deficiência).

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com o CRE de Colatina pelos telefones: (27) 3717-2523 ou (27) 3717-2527.

