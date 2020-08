CRB supera CSA no Rei Pelé e fica com título Alagoano

O Grêmio derrotou o Internacional por 2 a 0 nesta quarta (5) e conquistou o título do segundo turno do Campeonato Gaúcho (a Taça Francisco Novelletto Neto). Com esta vitória, obtida em sua arena, o Tricolor se credencia para enfrentar o Caxias do Sul na grande decisão da competição.

Fim de jogo: #Grêmio 2×0 Internacional

É CAMPEÃO! MAIS UM GRE-NAL, MAIS UMA VITÓRIA! A TAÇA FRANCISCO NOVELETTO NETO É NOSSA! Com gols de Maicon e Isaque, vencemos mais uma vez o Internacional na nossa casa e estamos na final do #Gauchão2020!

💪🏽⚽️🇪🇪 #Grenal426 #VamosTricolor pic.twitter.com/60OL1XOt2u — Grêmio FBPA (@Gremio) August 6, 2020

Quem acompanhou o Gre-Nal viu um jogo muito parelho e disputado, como todo bom Gre-Nal. Porém, também viu bom futebol de lado a lado.

Contudo, quem foi mais efetivo na partida foi o Tricolor, que conseguiu marcar em duas de suas oportunidades. A primeira surgiu aos 4 minutos do segundo tempo, quando o atacante Everton avançou pela ponta esquerda e cruzou para a grande área. Diego Souza subiu muito e desviou, de cabeça, para o meio da área, onde o volante Maicon só teve o trabalho de escorar para o fundo do gol.

O segundo gol do Grêmio também começou nos pés de Everton, que levanta bola na área. O jovem atacante Isaque disputa a bola com Moisés e se dá melhor. Ele então chuta forte para marcar e comemorar muito.

Com a vitória obtida nesta quarta, o Grêmio se credencia para a grande final do Campeonato Gaúcho, onde enfrentará o Caxias do Sul em duas partidas.