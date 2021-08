CRB-AL derrota o Brusque-SC e assume a vice-liderança da Série B

Galo faz 3 a 0 no Quadricolor jogando em Maceió e mantém sequência invicta na competição

O CRB-AL não tomou conhecimento do Brusque-SC em confronto pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. Em duelo realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió, o Galo venceu o Quadricolor pelo placar de 3 a 0, nesta quinta-feira (12). Com o resultado, o time mandante chega aos 31 pontos e pula para a segunda colocação – um a menos que o líder da competição. Já o Quadricolor permanece em décimo, com 24 pontos conquistados.

O jogo

O CRB começou com tudo o duelo. Aos seis minutos, Romão soltou uma bomba, mas Zé Carlos espalmou para escanteio. Na cobrança, gol de placa: Diego Torres bateu o escanteio fechadinho e a bola entrou direto, marcando um gol olímpico no Rei Pelé! Aos 15 minutos, Diego Torres cobrou falta na área, Marthã desviou de cabeça e a bola foi morrer no fundo das redes, aumentando o marcador.

O primeiro lance de perigo do Brusque foi aos 19 minutos, após bola cruzada na área, a equipe de Santa Catarina quase marcou, porém, a defesa do CRB afastou. Já aos 22, Garcez arriscou o chute e obrigou o goleiro Diogo Silva a fazer uma bela defesa. Porém, o Quadricolor não conseguiu diminuir.

Na verdade, o Galo que aumentou: aos 39 minutos, Gum cabeceou após cobrança de escanteio, Zé Carlos defendeu, Pablo Dyego pegou o rebote do goleiro, soltou uma bomba e fez o terceiro.

Na etapa final, o Brusque ficou com a posse de bola, porém não conseguiu transformar esse domínio territorial em chances claras de gol. Já o Galo, com uma larga vantagem, tentou administrar o resultado. Mas, por pouco, o time mandante não fez o quarto gol: aos 19, Erik aproveitou uma bola cruzada rasteira, desviou, mas ela tocou na trave.

O CRB ainda colocou novamente a bola na trave e flertou mais com o quarto gol do que com sofrer o primeiro. Com isso, o placar foi mantido e o time alagoano chega ao sexto jogo seguido sem derrota na competição.