Craque do vôlei nas Olimpíadas fala sobre vídeo íntimo: “Fake news”

Reprodução Douglas Souza





Douglas Souza está no Japão competindo nas Olimpíadas de Tóquio, mas segue ligadinho nas fofocas do Brasil.





O jogador da seleção brasileira – que deu um show no jogo contra a França, diga-se de passagem – usou seu Twitter para negar a existência de um vídeo íntimo com seu namorado circulando na internet. “Eu trabalhando e o povo inventando fake news. Hahahah eu tô morrendo de rir com esse bait! A era Onlyfans veeeeem!!!”, escreveu o ponteiro, de 25 anos.