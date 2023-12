CPOE realiza solenidade de entrega de medalha

O Comando de Polícia Ostensiva Especializado realizou, na manhã desta quinta-feira (07), no cerimonial da Aspomires, a solenidade alusiva a outorga da Medalha “Mérito do Comando de Polícia Ostensiva Especializado”, referente aos anos de 2021, 2022 e 2023.

A solenidade contou com a presença de várias autoridades civis e militares, entre elas o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

Tal homenagem é em observância à Portaria nº 858-R, de 20/11/2020, do Comando Geral da PMES, considerando a necessidade de reconhecer e prestigiar militares e civis que contribuem de forma excepcional para a consolidação das atividades do CPOE, perante as demandas e necessidades da sociedade capixaba e também considerando que este momento de congratulação motiva e rejuvenesce o moral dos homenageados, no intuito de que esses continuem a se dedicar diuturnamente às nobres e indispensáveis missões desempenhadas por este comando especializado.

Na oportunidade, o coronel Caus agradeceu e salientou: “Agradeço às Unidades Especializadas por tamanha dedicação dispensada em cumprimento de suas missões. Vencemos com planejamento, ações e dedicação”, destacou o comandante-geral.

Histórico do CPOE

o Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE) foi criado por decreto no dia 19 de junho de 2012 e possui característica de escalão intermediário de comando, estando diretamente subordinado ao comandante-geral e ao subcomandante-geral da PMES, tendo como missão o planejamento, comando, supervisão, coordenação, controle operacional e fiscalização de todas as unidades especializadas da Polícia Militar do Espírito Santo, visando o exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública por meio de ações e operações em todo o território do estado do Espírito Santo.

As unidades operacionais subordinadas ao CPOE têm sede na Região Metropolitana da Grande Vitória e área de articulação o estado do Espírito Santo, podendo ser empregadas em outro tipo de policiamento sempre que as necessidades exigirem.

Sete são as unidades especializadas que compõem atualmente o CPOE, sendo elas:

I – Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA)

II – Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran):

III – Batalhão de Missões Especiais (BME)

IV – Regimento de Polícia Montada (RPMont):

V – Batalhão de Ações com Cães (BAC):

VI – Companhia Independente de Polícia Escolar (CIPE):

VII – Companhia Especializada de Polícia de Guarda (CEPG)

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES