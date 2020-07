CPO-Sul realiza diagnóstico situacional de suas Unidades Operacionais

.

Na tarde desta terça-feira (28), o comandante de polícia ostensiva do sul- CPO-Sul, coronel José Augusto Piccoli de Almeida, iniciou o trabalho de diagnóstico situacional com os comandantes de suas respectivas unidades de circunscrição: 3° e 9° Batalhões, 9ª, 10ª e 15ª Cias Independentes.

O objetivo do encontro foi compreender a realidade de cada OME com sua respectiva identidade regional, estabelecendo uma análise estratégica com base na matriz Swot.

Cada comandante operacional teve a oportunidade de apresentar suas diretrizes e produtividade, identificando os gargalos operacionais e administrativos, bem como a potencialidade da gestão em parceria com todos os atores da pasta de segurança pública.

Desafios foram apontados pelos experientes comandantes das Unidades Operacionais do CPO-Sul, bem como as soluções que devem ser implementadas para a melhoria dos resultados. Feita análise preliminar pelo coronel Augusto, foi verificado o esforço e empenho diário dos militares sob seu comando e o abnegado compromisso de cumprimento do planejamento estratégico da PMES.

As metas e desdobramentos serão construídos a várias mãos com indicadores de produtividade e prestação de contas junto à sociedade local.

