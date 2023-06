CPMI ouve preso por planejar ataque a bomba no aeroporto de Brasília

Reprodução / TV Senado – 22.06.2023 Sessão desta quinta-feira (22) ouve preso por planejar atentado em Brasília

Nesta quinta-feira (22), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro ouve o responsável pela tentativa de ataque a bomba próximo ao aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro do ano passado

À época, George Washington de Oliveira Sousa foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão por participar do planejamento do atentado. Ele irá depôr na oitiva desta quinta.

Além dele, a comissão também vai ouvir os peritos autores do laudo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Valdir Pires Dantas Filho e Renato Martins Carrijo, e o delegado da PCDF Leonardo de Castro.

Assista ao vivo:

Os policiais civis do Distrito Federal que investigaram o caso vão falar na condição de testemunhas.

Tentativa de ataque

No fim do ano passado, a Polícia Militar do Distrito Federal interceptou um artefato explosivo em uma via próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília. O material foi recolhido pelo esquadrão antibombas da PM e “foi entregue à perícia” para analisar qual era o tipo de explosivo encontrado.

Pouco depois, George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi preso por terrorismo.

No apartamento do acusado, foi encontrado um arsenal com espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições e uniformes camuflados, além de outras cinco emulsões explosivas.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), George Washinton era gerente de postos de combustíveis e confessou, em depoimento aos policiais, que planejou o ataque para chamar a atenção, já que ele fazia parte do grupo de pessoas que acampou em frente ao Quartel-General do Exército após o resultado das eleições.

Na ocasião, ele confessou que queria atingir um poste duplo de uma subestação de energia para provocar falta de energia elétrica e dar “início ao caos que levaria a decretação de estado de sítio”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Nacional