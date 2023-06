CPMI do 8 de janeiro: relatora aprova plano de trabalho

Bruno Spada/Câmara dos Deputados – 06/06/2023 Senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de Janeiro

Na sessão desta terça-feira (6), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ( CPMI ) do 8 de Janeiro aprovou o plano de trabalho apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que atua como relatora da comissão.

O plano recebeu 18 votos favoráveis e 12 votos contrários. O governo orientou seus membros a apoiarem a aprovação, enquanto a oposição manifestou-se contra.

Apesar da aprovação do plano, a votação dos requerimentos anexos foi adiada para a próxima semana. A CPMI voltará a se reunir na terça-feira (13) e na quinta-feira (15) pela manhã.

Durante a sessão, a relatora Eliziane Gama sugeriu uma lista de nomes a serem ouvidos pela comissão, incluindo personalidades como o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional , Augusto Heleno.

A análise dos requerimentos anexos ocorrerá somente na semana seguinte, uma vez que não foi realizada durante a sessão atual.

Até o momento, já foram apresentados cerca de 800 pedidos de requerimentos pelos parlamentares, que incluem convites para comparecimento de figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias.

Esses requerimentos, juntamente com outros, serão analisados posteriormente pela comissão.

A relatora Eliziane Gama sugeriu que a comissão ouvisse esclarecimentos dos nomes a seguir:

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do DF;

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI;

Aílton Barros;

Alan Diego dos Santos, condenado na tentativa de atentado a bomba no Aeroporto de Brasília;

Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Argino Bedin;

Braga Netto, ex-ministro da Defesa;

Fabio Augusto Vieira, ex-comandante da PM do DF;

Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário-executivo da Segurança Pública do DF;

Flávio Dino, ministro da Justiça;

Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI;

George Washington de Oliveira Sousa, preso por planejar ataque a bomba no Aeroporto de Brasília;

Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto;

Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do departamento operacional da PM do DF;

Júlio Danilo

Fonte: Nacional