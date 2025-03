CPI vai investigar caso de cadela espancada e morta em Fundão

A deputada e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura Maus-Tratos contra os Animais, Janete de Sá (PSB), fez uso da tribuna na sessão desta terça-feira (11) para repercutir casos pelo ES de agressão e morte de pets no pós-carnaval de 2025. Dentre os registros, Janete destacou o da cadela Linda, morta em Fundão.

O animal foi espancado até não sobreviver, na última quarta-feira de cinzas (5), no distrito de Timbuí, naquele município. A CPI realiza reunião extraordinária na tarde desta quarta (12), a partir das 14 horas, para apurar o caso, com possibilidade de ouvir o possível agressor.

Em seu discurso, Janete comentou tantos registros de maus-tratos. “Lamentáveis esses episódios que ainda acontecem com nossos animais no ES. Nós que estamos fazendo um esforço tremendo para trazer o Pet-Móvel, que é uma carreta que está fazendo a castração dos animais nos municípios. Programa do governo inspirado numa lei de nossa autoria, de controle e bem-estar animal no ES que é o Pet Vida”, lembrou.

“A gente vê que ainda existem pessoas cruéis, covardes e na contramão dessa história que estamos tentando construir aqui no ES de respeito, de controle e de bem-estar dos animais. É buscar coibir essas pessoas que insistem em maltratar, agredir e matar animais”, defendeu.

Cinco anos após a pandemia

O dia 11 de março marcou os passos da humanidade em 2020, com a Organização Mundial da Saúde declarando a pandemia de Covid-19. Os cinco anos foram destacados pela parlamentar Camila Valadão (Psol).

“Há exatamente cinco anos estamos todos em um momento de extremo desespero, insegurança e dor com a declaração. A partir de então toda nossa vida foi modificada e tivemos que passar a adotar um conjunto de protocolos sanitários, isolamento, entre outras estratégias dos poderes públicos. Foram 715 mil mortes neste país”, lembrou Camila Valadão.

“Toda a nossa solidariedade às famílias e aos profissionais de saúde. Muitos vieram a óbito e muitos outros tiveram doenças inúmeras até pela exaustão do trabalho realizado neste período. Infelizmente faz parte deste triste capítulo da sociedade brasileira o ex-governo do ex-presidente Jair Bolsonaro”, pontuou a deputada, que na sequência listou posturas do então presidente consideradas inadequadas para a situação. Para Camila, houve um negacionismo que refletiria até hoje na baixa confiabilidade da população nas vacinas.

Magistério

O deputado Coronel Weliton (PRD) discursou sobre a importância para o próprio poder público garantir o cumprimento do piso nacional do magistério para valorizar os professores.

“A valorização dos professores se reflete em diversas dimensões, como salários adequados, formação continuada, condições de trabalho e respeito social. E um dos principais instrumentos para garantir a valorização é o Piso Nacional do Magistério. (…) A implementação é fundamental não só para assegurar uma remuneração justa, mas também para atrair e manter profissionais qualificados no sistema de ensino”, discursou Coronel Weliton.

O piso para profissionais do magistério foi estabelecido pela Lei 11.738/2008. Para 2025, o governo federal estabeleceu R$ 4.867,77 como valor mínimo a ser pago para professores com formação em nível médio e jornada de 40 horas em todo o país.

Fonte: POLÍTICA ES