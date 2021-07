CPI: Renan Calheiros quer convocar Onyx Lorenzoni por crime de falsidade

Divulgação/Agência Senado/Marcos Oliveira Omar Aziz e Renan Calheiros

Durante a sessão da CPI da Covid desta sexta-feira (9), a cúpula da Comissão reclamou que o governo não a envia documentos sobre a negociação da vacina indiana Covaxin. Com a obstrução de informações, o relator Renan Calheiros (MDB-AL), defendeu a convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Calheiros ainda disse que o ministério da Saúde não enviou os documentos do processo porque o coronel Élcio Franco teria negociado outro contrato de 50 milhões de doses com a Precisa.

Renan Calheiros diz que ministério da Saúde não enviou os documentos do processo porque o coronel Élcio Franco teria negociado outro contrato de 50 milhões de doses com a Precisa. Assista: Créditos: Reprodução/TV Senado #CPIdaCovid #PortaliG pic.twitter.com/Zmg7aDX0J3 — Portal iG (@iG) July 9, 2021

O técnico da Saúde, William Santana que, depõe hoje (9), apresentou a nota fiscal (invoice) da Covaxin à CPI . Ao tentar comparar com a invoice apresentada por Onyx Lorezoni há duas semanas em coletiva de imprensa, Calheiros conclui que o documento apresentado pelo secretário não existiu no processo de compra da Covaxin. Veja:

Ao comparar os documentos apreciados pela equipe de logística do Ministério da Saúde, Renan Calheiros pede a convocação do Ministro Onix para depor pelo suposto crime de falsificação. Assista: Créditos: Reprodução/TV Senado #CPIdaCovid #PortaliG pic.twitter.com/mVqbCrSjDz — Portal iG (@iG) July 9, 2021

Na coletiva, Lorenzoni tentava desqualificar as denúncias de irregularidades no contrato da vacina indiana feitas naquela semana pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão o servidor da Saúde, Luis Ricardo Miranda.

“Peço a imediata convocação do Onyx para que venha depor sobre o crime de falsidade, ao expor à nação um documento que sequer existe, falso. Portanto, a sua presença nessa comissão é importantíssima”, disse Renan.

Segundo o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a convocação de Onyx será votada na semana que vem. O vice-presidente também criticou o governo por não enviar à CPI os documentos solicitados. “Essa CPI tem sido vítima de uma reiterada obstrução de informações. Até hoje [o governo] não entregou o processo inteiro relativo à Precisa [empresa brasileira do contrato da Covaxin]. Mesmo requisitado, a Casa Civil, embora o ministro Onyx tenha apresentado em coletiva, não apresentou a essa CPI. Não sei porque procede dessa forma. Só posso imaginar que ele talvez esteja querendo esconder alguma informação”, afirmou Randolfe.

A senadora Simone Tebet também apresentou provas de que o documento apresentado por Onyx seria falso.

Simone Tebet apresenta o documento apresentado pelo ministro Onix como falso e compara com o invoice analisado pelo William Santana. Assista: Créditos: Reprodução/TV Senado #CPIdaCovid #PortaliG pic.twitter.com/DfGRJ2RCjp — Portal iG (@iG) July 9, 2021