CPI dos Maus-Tratos quer respostas sobre morte de cão em Cariacica

A CPI dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa (Ales) realiza nesta quarta-feira (16), às 14 horas, reunião extraordinária para apurar as circunstâncias da morte de um cão de pequeno porte da raça Shih Tzu, morto em Cariacica. O animal foi encontrado amarrado em uma corda na última quarta-feira (10), no fundo de uma residência no bairro São Geraldo, em ambiente insalubre.

O encontro da CPI, presidida pela deputada Janete de Sá (PSB), será realizado no Plenário Rui Barbosa. Além da tomada de depoimentos e esclarecimentos dos envolvidos no caso, deverão ser feitos os encaminhamentos necessários.

A equipe do Bem-Estar Animal do município esteve no local poucas horas antes da chegada da CPI e solicitou autorização para resgatar o animal e prestar o atendimento veterinário. Infelizmente, diante da gravidade do quadro clínico, o animal não resistiu e foi a óbito antes de receber socorro. “Por isso, nós convocamos o tutor para ouvi-lo em uma reunião da CPI”, explica a deputada Janete de Sá.

Para esclarecer as circunstâncias da morte do cão, além do tutor, foram convocados para a reunião profissionais e agentes que participaram do resgate: o veterinário que fez o atendimento, o agente de fiscalização do Bem-Estar Animal de Cariacica e representante da Polícia Civil.

Também foram convidados representantes do Ministério Público, Conselho Regional de Medicina Veterinária, Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo (Sopaes), secretaria de Meio Ambiente de Cariacica e a denunciante.

SERVIÇO – REUNIÃO DA CPI DOS MAUS-TRATOS CONTRA OS ANIMAIS

Quando: 16 de julho (quarta-feira), às 14 horas

Onde: Plenário Rui Barbosa – pilotis do prédio da Ales

Fonte: POLÍTICA ES