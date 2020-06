CPI dos Maus-Tratos contra os animais é prorrogada

.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura Maus-Tratos contra os Animais vai funcionar até 22 de dezembro de 2022. A decisão foi tomada nesta quarta (17) em reunião virtual transmitida pela TV Assembleia. Para a presidente da CPI, deputada Janete de Sá (PMN), é preciso dar continuidade aos trabalhos referentes à causa animal.

“Por conta da preocupação com medidas para evitar o contágio do novo coronavírus, os animais ficaram em segundo plano e não podemos deixar isso acontecer”, lembrou Janete. O objetivo da CPI é apurar denúncias de maus-tratos, fazer diligências e garantir a proteção dos animais no estado.