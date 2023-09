CPI dos Explosivos ouve mais dois convocados

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Uso e Manuseio de Explosivos e Combustíveis ouviu, na reunião desta quinta-feira (14), um dos proprietários de um imóvel alugado no município da Serra para uma empresa que trabalha com metanol, substância usada na adulteração de combustível.

O depoente é um dos donos do terreno, juntamente com dois irmãos. Ao responder os deputados Denninho Silva (União) e João Coser (PT), ele disse desconhecer as suspeitas de adulteração que recaem sobre a empresa.

O convocado ressaltou que trabalha como agricultor em Pedro Canário e recebeu o imóvel de herança – ele ganha um terço do valor pago pela empresa que utiliza metanol. Segundo ele, a questão administrativa do aluguel ficaria sob a responsabilidade dos irmãos, que moram em Vitória.

Os dois irmãos são proprietários de uma transportadora de combustível, cujos caminhões estacionam no local da empresa investigada. “Quando precisa, eles estacionam lá sim, no mesmo pátio”, confirmou o depoente. Entretanto, não soube explicar o motivo já que não é sócio da transportadora. Diante das informações, os parlamentares resolveram convocar os irmãos do depoente.

“Cheguei nesse local (empresa) e encontrei vários vasilhames com o nome de metanol, eram muitos, milhares”, afirmou o presidente da CPI Denninho Silva sobre diligência feita ao local, na Serra.

Embora estivesse presente, um dos irmãos do depoente não foi ouvido e será reconvocado.

Terminal marítimo

Os parlamentares ouviram também o proprietário de um terminal marítimo de Paul, Vila Velha, em funcionamento desde 2001. O convocado explicou que aluga o espaço para três distribuidoras que só podem operar óleo diesel marítimo no local. O combustível abastece embarcações para suprir plataformas de petróleo.

No entanto, conforme revelou, apesar do valor do aluguel total girar em torno de R$ 100 mil, as áreas alugadas não estão sendo utilizadas. A informação despertou a atenção dos parlamentares. “Por que (as empresas) estão pagando isso sem estar trabalhando. Vamos investigar”, disse Denninho.

Reconvocação

Na reunião, havia expectativa de ouvir o filho do proprietário de uma rede de postos que participou de oitiva realizada em 31 de agosto. Como ele compareceu, será reconvocado pela CPI.

Fonte: POLÍTICA ES